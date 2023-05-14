Объявлены победители шахматного турнира Baku Open 2023 в партнерстве c Nar.

Долгожданный международный шахматный турнир Baku Open 2023, проводимый в честь 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева, завершился на триумфальной ноте.

При активном участии более 600 шахматистов, включая 32 опытных гроссмейстера, мы рады поздравить Нургуль Салимову из Болгарии как победительницу среди женщин и Леона Люка Мендонку из Индии как достойного победителя в мужской категории.

Nar с огромной гордостью выступает в качестве официального партнера шахматного турнира Baku Open 2023. Это партнерство демонстрирует нашу непоколебимую приверженность поддержке значимых инициатив, которые соответствуют нашей надежной стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО), особенно в области образования. Для получения подробной информации о значимых социальных проектах NAR мы приглашаем вас ознакомиться с дополнительной информацией здесь.

В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 4 года Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.