В глобальном конфликте проиграла политика стран НАТО с их претензией на исключительность, а не Россия. С таким заявлением выступил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ на комментарий президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия геополитически уже проиграла войну против Украины.

Медведев напомнил, что год назад страны НАТО не слушали Россию по вопросам гарантий безопасности, говоря о том, что на это нет времени.

«А теперь все страны-члены НАТО ложатся спать ночью, а утром просыпаются с мыслями о России. Более того, некоторые особо трусливые и страдающие от фантомных болей, такие как «временно оккупированная Польша и наши прибалтийские провинции», сильно запачкали себя», — уверен политик.

По его словам, Франция стала «пожилой девкой, которая особенно тщательно удовлетворяет все самые извращенные прихоти американцев». В это время страна наносит ущерб своей экономике и жителям, считает Медведев.

Напомним, ранее Эммануэль Макрон в интервью газете L'Opinion заявил, что Россия геополитически уже проиграла войну против Украины и теперь превращается в вассальное государство Китая.