В Италии конфисковали рекордную партию кокаина весом почти 3 т, которая направлялась из Эквадора в Армению через Грузию. Об этом сообщает Il Messaggero со ссылкой на Управление по борьбе с мафией округа Реджо-ди-Калабрия.

Кокаин был изъят в порту Джойя-Тауро. Сотрудники таможни обнаружили его в двух контейнерах, которые везли из Гуаякиля (Эквадор) в Армению через порт Батуми в Грузии. Вещество лежало в охлажденных контейнерах длиной более 12 м. Наркотики были скрыты среди 78 т бананов.

Управление по борьбе с мафией в Реджо-ди-Калабрии, ознакомившись с документацией и проведя проверку компаний, участвовавших в перевозке груза, решило провести досмотр двух ящиков, в которых, как выяснилось, находился кокаин. Вещество было найдено с помощью специальных сканеров и кинологического подразделения фингвардии, в частности, в поиске участвовала собака Джоэл.

Как пишет Il Messaggero, в случае, если бы торговцы наркотиками смогли провезти груз, они бы получили более €800 млн, поскольку кокаин оказался «чрезвычайно чистым и в идеальном состоянии». Для транспортировки и уничтожения наркотиков были задействованы более 30 сотрудников фингвардии.