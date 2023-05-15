Azpetrol сдала в эксплуатацию 100-ю по счету АЗС на «Дороге Победы»

Бренд Azpetrol, имеющий самую большую в Азербайджане сеть АЗС, сегодня отмечает знаменательное событие - 100-я по счету АЗС компании была введена в эксплуатацию в освобожденном от оккупации городе Физули. Значимость события обусловлена как расположением заправочной станции на «Дороге Победы», так и празднованием в 2023 году «Года Гейдара Алиева» по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера. Таким образом, общее число АЗС Azpetrol увеличилось до 100.

Сегодня Azpetrol открыла свою четвертую АЗС модульного типа «Физули» на освобожденных от оккупации территориях. На новом заправочном пункте будет осуществляться продажа топлива марок АИ-92, Premium и дизельное топливо. На территории АЗС также было создано 4 новых рабочих места. Таким образом, учитывая сотрудников АЗС в Агалы, Гадруте и Суговушане, Azpetrol обеспечила открытие уже 17 постоянных рабочих мест на освобожденных от оккупации территориях.

Согласно стратегическому плану развития, компания Azpetrol и впредь будет укреплять лидирующие позиции на топливном рынке Азербайджана, расширять сеть и охват заправок, постоянно расширять ассортимент и качество предлагаемых услуг.

Azpetrol осуществляет свою деятельность в Азербайджане с 1997 года. Первая АЗС компании - «Спартак» - была открыта 15 июля 1997 года в Насиминском районе Баку.