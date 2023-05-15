Супругу Шредера уволили за визит в посольство России

Супруга бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шредера Со Ен Ким-Шредер лишилась работы в компании NRW.Global Business после того, как посетила посольство России в Берлине 9 мая.

Как пишет газета Bild, Ким-Шредер была освобождена от должности в компании NRW.Global Business без предварительного уведомления. В NRW.Global Business супруга бывшего канцлера работала в качестве представителя в Южной Корее.

В компании заявили, что неоднократно предупреждали Ким-Шредер о недопустимости делать публичные высказывания по политически деликатным темам, в частности, в отношении событий в Украине.