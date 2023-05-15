Председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев провел очередной прием граждан.

Было отмечено, что под руководством президента Ильхама Алиева были проведены широкомасштабные мероприятия по улучшению условий жизни бывших вынужденных переселенцев, повышению их занятости.

Подчеркивалось, что первый вице-президент Мехрибан Алиева также оказывает особое внимание и заботу людям, пострадавшим от войны, в том числе бывшим вынужденным переселенцам.

Бывшие вынужденные переселенцы, которых председатель комитета принял в индивидуальном порядке, выразили уверенность в том, что скоро вернутся на родину. Обращения граждан, участвовавших в приеме, касались в основном улучшения жилищно-бытовых условий, коммунальных услуг, статуса, единого ежемесячного пособия, занятости, возвращения на освобожденные от оккупации территории и других вопросов.

Гражданам сообщили, что их обращения и поднятые ими вопросы будут рассмотрены и решены в соответствии с законодательством.