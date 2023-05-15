Эрдоган уже начал предвыборную кампанию

«Мы упорно боролись (в первом туре) без провокаций, не обращая внимания на давление, не отчаиваясь, не сдаваясь перед лицом трудностей. Мы уже приступили к подготовке к 28 мая. Теперь пришло время увенчать успех, которого мы достигли 14 мая, еще более крупной победой», - написал он на своей странице в Twitter.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник, что ожидает победы в предстоящем 28 мая втором туре выборов главы государства и начал подготовку к нему.

Турецкий лидер отметил, что «второй тур состоится 28 мая - на следующий день после 63-й годовщины переворота 27 мая (1960 года)».

«Мы являемся альянсом («Республиканский альянс» с участием правящей партии), который поставил в приоритеты своей работы национальную волю и любовь к служению стране и нации. Мы можем отдать долг нашему народу, который до сих пор защищал нас и бросал вызов танкам, когда это было необходимо, только продолжая усерднее работать», - указал Эрдоган.

Политик сообщил, что предстоящие до критически значимых выборов дни будут использованы максимально полно и эффективно. Он подчеркнул, что жители Турции ожидают от победителей выборов реальной работы и достижения заявленных целей. «Мы превратим голосование 28 мая в предвестника «Столетия Турции». Мы доверяем вам», - заверил Эрдоган.

27 мая 1960 года в Турции произошел первый после провозглашения в 1923 году Турецкой Республики госпереворот. Его осуществила группа офицеров, не подчинившихся приказу командования и добившихся смещения правительства Аднана Мендереса. Эрдоган в течение нынешней предвыборной кампании многократно упоминал тот период в истории страны, отмечая антидемократический характер произошедшего, в результате чего Мендерес по решению суда был приговорен к смертной казни и повешен.

В первом туре действующий президент Турции набрал 49,51% голосов избирателей, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88%. Представитель политического блока «Ата» Синан Оган получил 5,17% голосов. Для победы в первом туре кандидату необходимо было набрать более 50% голосов, во втором туре победу обеспечит простое большинство.