В Грузии хотят запретить продажу недвижимости россиянам

В грузинский парламент внесены на рассмотрение поправки в закон "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства". Они предполагают запрет на продажу недвижимости россиянам до конца 2024 года.

"До 31 декабря 2024 года запрещается приобретение объектов недвижимости путем оформления договора купли-продажи или дарственной гражданами России, не имеющими вида на жительства в Грузии. Этот запрет не распространяется на тех граждан России, которые получат объект недвижимости на основании завещания", - говорится в законопроекте.

Как отмечается в пояснительной записке, почти пятая часть проданной в 2022 году в Грузии недвижимости приобретена иностранцами, в том числе более 6 тыс. объектов гражданами России. В первом квартале 2023 года россияне приобрели более 2 тыс. квартир. По мнению депутатов, подобная тенденция повышает цены на квартиры, что вызывает трудности для граждан Грузии.