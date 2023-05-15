Президент Azercell Зарина Зейналова о ключевой роли операторов мобильной связи в обеспечении цифровой устойчивости

В Баку впервые проходит мероприятие из серии M360 Международной ассоциации GSM (GSMA). Ведущие эксперты, представители регулирующих органов, высшие руководители операторов мобильной связи и IT-корпораций со всего региона собрались в Баку для участия в международной конференции, организованной GSMA в партнерстве с Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана, которая пройдет с 16 по 17 мая.

В открытии конференции приняли участие министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, президент ООО Azercell Telekom Зарина Зейналова, генеральный директор GSMA Матс Гранрид и другие представители правительства и бизнес-элиты. На первой сессии, посвященной теме цифровой устойчивости как залога будущего процветания, участники обсудили важную роль инноваций в достижении прогресса и влияние технологий на общество в целом.

В своем выступлении президент ООО Azercell Telekom Зарина Зейналова подчеркнула важную роль операторов мобильной связи в обеспечении цифровой устойчивости: «Будучи крупнейшим провайдером мобильной связи и коммуникационных услуг в Азербайджане, мы являемся одним из ключевых игроков сложной цифровой экосистемы. Находясь на передовых рубежах происходящих событий, мы имеем уникальное представление о перспективных преимуществах и множестве вызовах, сопряженных с динамично меняющимся технологическим ландшафтом».