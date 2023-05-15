Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 13:02

В письме, направленном в редакцию haqqin.az, адвокаты Джавада Маранди - влиятельного азербайджанского бизнесмена, имя которого упоминается в решении Лондонского Вестминстерского магистратского суда по делу депутата Милли Меджлиса бизнесмена-олигарха Джаваншира Фейзиева, заявили, что приговор, вынесенный в отношении их клиента, был совершенно несправедлив. Адвокаты бизнесмена утверждают, что вывод судьи Джона Зани по делу Джаваншира Фейзиева, в соответствии с которым Джавад Маранди, являвшийся на тот момент деловым партнером депутата Милли Меджлиса, причастен к отмыванию денег, абсолютно бездоказателен, а потому нарушает основные принципы британского права.

Напомним, что в 2019 году на основании исследования «Азербайджанский ландромат», опубликованного в 2017 году в рамках проекта OCCRP по расследованиям организованной преступности и коррупции, Национальное уголовное агентство Великобритании подало гражданский иск против Джаваншира Фейзиева. В результате со счетов членов семьи депутата в лондонских банках были заморожены 15 миллионов фунтов стерлингов. Национальное криминальное агентство предложило тогда Джаванширу Фейзиеву предоставить доказательства того, что деньги на счетах членов его семьи заработаны законным путем, утверждая со своей стороны, что они были переведены в Лондон посредством «схемы отмывания грязных денег», упомянутой в расследовании OCCRP. Судебный процесс, длившийся более тридцати месяцев, завершился в январе 2022 года «компромиссным решением» — суд конфисковал принадлежащие семье депутата 5,7 миллиона фунтов стерлингов, признав их «незаконными доходами». С оставшихся средств арест был снят. Позже стало известно, что в приговоре упоминалось имя «влиятельного азербайджанского бизнесмена», который после обращения его адвокатов в суд сумел обеспечить защиту своей анонимности. В ответ британская телерадиовещательная корпорация ВВС и газета The Evening Standard подали в суд исковое заявление, требуя раскрыть имя бизнесмена. В результате лондонский суд удовлетворил иск журналистов и объявил, что упомянутый в приговоре по «делу Фейзиева» «влиятельный азербайджанский бизнесмен» — это Джавад Маранди. В чем же так сильно провинился наш с вами соотечественник, что стал своеобразной мишенью для журналистов сразу двух крупнейших СМИ Великобритании? Как Джавад Маранди начал свой бизнес... Маранди родом из иранского города Маранд, является этническим азербайджанцем и гражданином Великобритании. В Азербайджане его имя было хорошо известно уже в начале 90-х годов прошлого века, когда экономике страны, разрушенной войной и политическим хаосом, были жизненно необходимы международные торговые отношения, чтобы привлечь для создания новых производств влиятельные иностранные компании и инвесторов.

Именно в этот период начал свою деятельность в стране Джавад Маранди - профессиональный финансист с западным образованием, являвшийся на тот момент бухгалтером международной аудиторской компании Coopers & Lybrand (в настоящее время Price Waterhouse-PwC). Позднее он стал менеджером по развитию бизнеса концерна Coca Cola International, после чего перешел в знаменитую Phillip Morris Corporation. В Азербайджане имя Маранди стало известно после того, как он привел в страну корпорацию Phillip Morris. Начав работать в этой компании на должности менеджера по стратегическому планированию и развивающимся рынкам, предприниматель создал в Баку офис компании, нанял около 150 сотрудников и в короткие сроки сумел наладить успешные деловые связи. В 1999 году, получив богатый опыт в производстве и торговле сигаретами, бизнесмен уходит из концерна Phillip Morris и создает в Азербайджане собственный сигаретный бизнес, доходы от которого составляют на данный момент около 90 процентов многомиллиардного состояния Маранди. Принадлежащее ему в Азербайджане предприятие по производству сигарет, созданное на базе ультрасовременного оборудования, подписало дистрибьюторские соглашения с такими престижными мировыми компаниями, как Imperial Brands, British American Tobacco и Japan Tobacco International.

Адвокаты Джавада Маранди утверждают, что буквально каждый аспект сигаретного бизнеса их клиента является предметом тщательного изучения со стороны международных брендов, представители которых работают на предприятии на постоянной основе. Именно поэтому бизнес был построен в соответствии с самыми высокими международными стандартами. В настоящее время табачная продукция, произведенная на предприятии Джавада Маранди, продается посредством более чем шести тысяч торговых представительств, охватывающих все регионы Азербайджана. При этом отмечается бесперебойность в поступлении налоговых отчислений от доходов с бизнеса Маранди. В какие еще сферы инвестировал Маранди? Джавад Маранди является также владельцем азербайджанской сети легендарной франшизы McDonalds, которую бизнесмен привлек в страну в 2004 году, подписав с компанией McDonalds франчайзинговый договор сроком на 25 лет. В настоящее время в распоряжении Маранди более двадцати ресторанов McDonalds. Речь идет о полностью прозрачном бизнесе, который находится под постоянным контролем головного офиса компании McDonalds.

Войдя в ресторанный бизнес в середине 2000-х годов, Джавад Маранди инвестировал также в фармацевтическую сферу Азербайджана, купив в 2006 году 35 процентов акций крупнейшей фармацевтической компании страны Avromed. Но и тут Маранди не участвовал в повседневной деятельности компании, ограничиваясь инвестициями и получая дивиденды от принадлежащих ему акций. При этом все без исключения доходы Маранди проверяли независимые международные аудиторско-консалтинговые компании. В 2017 году Маранди продал свою долю в компании, которая на тот момент составляла лишь пять процентов от его капитала. Помимо фармацевтического и ресторанного бизнеса, Джавад Маранди также инвестировал в розничную торговлю, гостиничный бизнес и строительство. Среди прочего он построил ряд жилых комплексов в Великобритании, инвестируя в британские бренды премиум-класса. На данный момент в британском сегменте бизнеса Маранди заняты около восьмисот человек. Позже он продолжал расширять строительный бизнес, делая успешные инвестиции во многих европейских странах.

Чем бизнесмен привлек внимание судьи Джона Зани? Как видно из всего перечисленного, Джавад Маранди — это не чиновник-олигарх, занимающий важный пост в правительстве Азербайджана и разбогатевший благодаря циничному использованию рычагов власти, а опытный и удачливый бизнесмен, построивший свою карьеру на прозрачном сотрудничестве с престижными международными корпорациями. Что, впрочем, не помешало судьям лондонского Вестминстерского магистратского суда использовать факт его делового партнерства с Джаванширом Фейзиевым, чтобы прийти к выводу, что Джавад Маранди «мог быть причастен к отмыванию денег». Следует отметить, что для осуществления легальных платежей своим деловым партнерам многие мировые компании и частные лица используют механизм перевода легально полученных средств за границу через офшорные схемы. Не запрещается также перевод полученных законным путем денег на счета иностранных деловых партнеров. Тем не менее Национальное криминальное агентство Великобритании, приняв за основу расследование OCCRP, усомнилось в законности перевода денег, в основном из Азербайджана, и начало расследование в отношении одного из его фигурантов — депутата Милли Меджлиса Джаваншира Фейзиева. В январе 2022 года, когда процесс закончился конфискацией примерно трети средств на банковских счетах членов семьи Фейзиева, депутат публично заявил, что все средства были «заработаны законным путем». Отметим, что «сомнительным» было названо происхождение лишь части денег, поскольку они были переведены в лондонские банки через Международный банк Азербайджана в период «правления» Джахангира Гаджиева, отбывающего в настоящий момент тюремное заключение.

Как выяснилось, в момент, когда Лондонский суд начал по иску Национального агентства по уголовным делам расследование в отношении Джаваншира Фейзиева, он наткнулся на имя Джавада Маранди как одного из акционеров уже упомянутой выше компании Аvromed. И хотя Маранди не проходил по данному делу ни как ответчик, ни как свидетель, в январе 2022 года, когда магистратский суд Лондона вынес решение о конфискации средств на банковских счетах членов семьи Фейзиева, судья Джон Зани признал его делового партнера Джавада Маранди причастным «к той или иной форме отмывания денег». Примечательно, что никаких доказательств, задокументированных фактов или свидетельских показаний, ставящих под сомнение законность богатства Джавада Маранди, судья Зани не предъявил. Более того, Национальное уголовное агентство Великобритании заблаговременно не поставило Маранди в известность о включении его имени в расследование по «делу Фейзиева», не поинтересовалось его мнением на сей счет и, соответственно, не разрешило представлять в судебном процессе его интересы. Другими словами, Джавад Маранди был лишен возможности существенно повлиять на процесс конфискации активов его делового партнера. В этой ситуации бизнесмен прибегнул к единственному доступному законному пути и подал иск об обеспечении своей анонимности, чтобы пресечь публикацию своего имени в СМИ, следствием которой могло стать нанесение ущерба деловой репутации азербайджанского бизнесмена. Как бывший директор ФБР расследовал дело Маранди Принимая во внимание тот факт, что обвинения, содержащиеся в опубликованных в 2017 году расследованиях OCCRP, могут негативно отразиться на его деловой репутации, Джавад Маранди поручил провести независимое расследование обвинений. В январе 2019 года на основании распоряжения Маранди аудиторская компания Freeh Sporkin & Sullivan LLP (FSS), возглавляемая бывшим директором Федерального бюро расследований США Луисом Фри, начала комплексное расследование в отношении «чистоты» личного состояния Джавада Маранди. Помимо Луиса Фри, возглавлявшего ФБР с 1993 по 2001 годы, к расследованию были привлечены несколько профессиональных финансистов и следователей, в том числе Терри Берк, возглавлявший в 2000-е годы отдел Национального агентства США по борьбе с финансовыми преступлениями и отмыванием денег.

В результате расследования был сделан вывод, что личное состояние Джавада Маранди является результатом законного и прозрачного бизнеса. После решения, вынесенного лондонским судом в январе 2022 года, Маранди заказал еще одно независимое расследование. На сей раз юридической фирме Greenberg Traurig (GT), которая вплотную занялась анализом его бизнес-деятельности в Азербайджане. Фирма также расследовала денежные переводы бизнесмена из Азербайджана в период, указанный в расследовании OCCRP, и пришла к выводу, что все финансовые операции Джавада Маранди были полностью законными. Таким образом, юристы GT подтвердили результаты более раннего расследования, проведенного аудиторской компанией Freeh Sporkin & Sullivan LLP, которая также не нашла доказательств причастности Джавада Маранди к отмыванию денег или каким-либо другим финансовым преступлениям. Помимо этого, компания Аvromed поручила в 2019 году FTI Consulting (FTI) провести независимое расследование обвинений, выдвинутых следователями OCCRP. Проверив все финансовые документы компании, бухгалтерские отчеты и денежные переводы за границу, специалисты FTI подтвердили, что средства, упомянутые в расследовании OCCRP, были получены законным путем и переведены иностранным поставщикам на законных основаниях. Параллельно FTI Consulting исследовала дивиденды, полученные Джавадом Маранди от компании Аvromed. Основываясь на материалах аудита, адвокаты Маранди заявляют, что к компании Avromed, годовой доход которой составляет около 350 миллионов долларов, никаких претензий, связанных с финансовыми нарушениями, в Азербайджане не предъявлялось. Было подчеркнуто, что Джавад Маранди исправно платил налоги во всех юрисдикциях, на которых осуществлял свою бизнес-деятельность, включая территорию Великобритании. По утверждению адвокатов, ни Джавад Маранди, ни кто-либо из членов его семьи никогда не допрашивались по каким-либо обвинениям. Против них, будь то Азербайджан, Великобритания или другие страны, не проводились уголовные расследования с конфискацией имущества. Особое мнение экс-председателя Верховного суда Великобритании Настораживает и то, что после вынесенного в январе 2022 года приговора, в котором Лондонский суд пришел к выводу, что Джавад Маранди «может иметь отношение к отмыванию денег», Национальное уголовное агентство Великобритании ни разу не поинтересовалось мнением Маранди о заключении судьи.