Мошенник Фараджев проведет 7 лет на нарах

Как сообщает корреспондент haqqin.az, потерпевшими по делу признаны трое — две женщины и один мужчина, причем последний являлся близким другом Фараджева. Его мошенник попросил оформить кредит на дорогой смартфон, уверяя, что сам оплатит все взносы. Однако, получив устройство, Фараджев тут же продал его в другом магазине. Правда, в итоге часть ущерба он все-таки возместил.

Других потерпевших Фараджев обманул, представившись успешным бизнесменом и заманил в свои сети обещаниями жениться. У обеих женщин он под различными предлогами изъял в общей сложности более 70 тысяч манатов.

В суде Фараджев рассказывал, что не собирался никого обманывать и что с одной из потерпевших, З.Гурбановой, всерьез собирался создать семью, однако, как говорится, не легла карта. У последней Фараджев якобы взял не 53 с половиной тысячи манатов, как указано в обвинении, а всего 28 тысяч — на открытие некоего бизнеса, который потом не задался. Подсудимый также утверждал, что следователи оказывали на него давление.

Сама Гурбанова в суде рассказывала, что безоговорочно верила всем обещаниям Фараджева, охотно одалживала ему деньги, однако начала что-то подозревать, когда новый возлюбленный попросил ее заложить собственную квартиру.

Решением суда Фараджев приговорен к 7 годам лишения свободы.