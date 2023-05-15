Сколько армян недовольны Пашиняном
Почти 53% граждан Армении не одобряют работу правительства и премьера Никола Пашиняна, свидетельствуют данные опроса, проведенного MPG/Gallup International Аssociation.
Так, 13,9% респондентов скорее не одобряют работу правительства и премьера, 38,7% заявили, что полностью не одобряют работу правительства и премьера.
В телефонном опросе, проведенном с 26 по 30 апреля в Армении, приняли участие 1100 респондентов.
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