Сколько армян недовольны Пашиняном

Почти 53% граждан Армении не одобряют работу правительства и премьера Никола Пашиняна, свидетельствуют данные опроса, проведенного MPG/Gallup International Аssociation.

Так, 13,9% респондентов скорее не одобряют работу правительства и премьера, 38,7% заявили, что полностью не одобряют работу правительства и премьера.

В телефонном опросе, проведенном с 26 по 30 апреля в Армении, приняли участие 1100 респондентов.