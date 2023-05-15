Синоптики о погоде в Азербайджане

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако есть вероятность, что днем в некоторых местах пойдет дождь. Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, южный ветер в дневное время сменится умеренным северо-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит 9-13°, днем - 15-20° тепла. Атмосферное давление 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Начиная с полудня в некоторых местах ожидаются временами осадки, местами интенсивные, гроза, град. Местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 10-14°, днем - 18-23°, ночью в горах от 2° мороза до 3° тепла, днем - 3-8° тепла.