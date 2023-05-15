Заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк встретилась с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в Баку Владислав Каневский.

На встрече Кондратюк от имени Верховной Рады Украины обратилась к Гафаровой с просьбой принять в парламенте Азербайджана заявления о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и осуждении массовой и незаконной депортации украинских детей в Россию.

Также Кондратюк попросила организовать программы реабилитации раненых украинских военных в Азербайджане и принять для восстановления новые группы украинских детей, пострадавших от войны.