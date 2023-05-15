Грузинская авиакомпания получила разрешение на полеты в Россию

Georgian Airways стала второй авиакомпанией, которая получила разрешение на прямые полеты между Грузией и Россией.

Агентство гражданской авиации Грузии сообщило, что полеты в Москву будут осуществляться семь раз в неделю, начиная с 20 мая.

Отметим, что первое разрешение было выдано российской авиакомпании «Азимут» на выполнение рейсов в страну с 17 мая.

Президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний 10 мая, а также отменил визовый режим для грузинских граждан с 15 мая. В Минтрансе говорили, что российские авиакомпании будут выполнять еженедельно семь рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на самолетах отечественного производства. Правительство Грузии приветствовало этот шаг, однако президент страны Саломе Зурабишвили назвала отмену виз провокацией.