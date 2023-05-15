Председатели парламентов зарубежных стран почтили память Гейдара Алиева

Как передает haqqin.az, в работе сессии принимают участие председатели парламентов, вице-спикеры, депутаты, дипломаты, представители международных организаций из более 20 стран мира.

Выступившая на сессии председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что, будучи руководителем Азербайджанской ССР, Гейдар Алиев добился стремительного развития республики. Азербайджанская ССР стала одной из двух недотационных республик СССР. При нем были достигнуты огромные успехи в сфере промышленности, образования, науки, культуры и др. Гафарова отметила, что возвращение Гейдара Алиева к руководству Азербайджаном пришлось на трагические события 1980-х - 1990-х годов. Именно благодаря его усилиям удалось остановить армянскую агрессию, укрепить независимость и государственность Азербайджана.

Гейдар Алиев также автор новой нефтяной стратегии Азербайджана, указала Гафарова. Общенациональный лидер - инициатор заключения десятков соглашений с ведущими нефтяными компаниями мира, привлечения в страну инвестиций, создания Нефтяного фонда, строительства стратегических нефте- и газопроводов.

Заслуги Гейдара Алиева перед страной неоценимы, сказала Гафарова.

Выступивший после глава Палаты представителей парламента Арабской Республики Египет Ханафи Али аль-Гебали отметил роль общенационального лидера в развитии азербайджано-египетских отношений. Египет стремится укреплять сотрудничество с Азербайджаном. Он напомнил визит в Азербайджан президента Египта Абдель Фаттаха Ас-Сиси.

Глава парламента Грузии Шалва Папуашвили отметил важную роль Гейдара Алиева в обеспечении безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Общенациональный лидер Азербайджана уделял особое внимание путям развития страны и строительству национальной экономики. Благодаря его политической дальновидности отношения Азербайджана и Грузии вышли на уровень стратегических отношений.

Спикер грузинского парламента отметил и решение Гейдара Алиева провести стратегические маршруты экспорта энергоносителей через Грузию и Турцию на Запад. Еще в середине 1990-х годов Гейдар Алиев знал, какую критически важную роль будет иметь транспортировка углеводородов, указал спикер грузинского парламента.

По словам председателя парламента Казахстана Ерлана Кошанова, «общенациональный лидер Гейдар Алиев известен в Казахстане своими усилиями по установлению искренних, братских отношений между нашими народами. Гейдар Алиев приложил большие усилия для постоянства и укрепления наших связей. Азербайджан является одним из центров тюркского мира. Гейдар Алиев сыграл большую роль в объединении тюркских народов».

Владимир Орлич, председатель Народной скупщины Сербии, в своем выступлении отметил, что Гейдар Алиев доказал: маленькая страна способна преодолеть самые тяжелые проблемы и стать сильной. «Сербия и Азербайджан на международной арене выступают с единой позиции защиты суверенитета», - отметил Орлич. По его словам, традиция парламентаризма Азербайджана также связана с именем Гейдара Алиева. За короткое время Гейдар Алиев принес в Азербайджан новую политическую культуру, сказал Орлич.

По его словам, Азербайджан и Сербия достигли высоких показателей в развитии двусторонних отношений. «Нас радуют успехи Азербайджана, которые мы воспринимаем как свои», - сказал председатель парламента Сербии.

Заместитель председателя Национального собрания Венгрии Шандор Лежак высоко оценил роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, в частности, Венгрии. В ближайшем будущем эта роль будет только усиливаться, заметил он. «Стабильность и развитие Азербайджана являются политическим наследием Гейдара Алиева. Наши отношения вышли на стратегический уровень и с успехом развиваются. Венгрия является надежным союзником Азербайджана в центре Европы», - сказал Лежак.