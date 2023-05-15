В Азербайджане дебютирует доступный полногибридный кроссовер

8 мая в Азербайджане стартовали предпродажи доступного полногибридного кроссовера Jolion Hev от Haval. Цена кроссовера при единовременной оплате составляет 48 900 АЗН, что является самой низкой ценой на полногибридный автомобиль сегмента SUV-C среди всех официальных дилеров в Азербайджане.

Официальный дилер компании Haval в Азербайджане предлагает приобрести кроссовер с 8 по 25 мая с подарком от автосалона - 1 год или 20 тыс. км бесплатного сервиса для автомобиля.

Jolion стал второй моделью в гибридной линейке Haval в Азербайджане. Пионером в данном классе был H6 Hybrid , который с успехом продается в нашей стране с лета 2022 года и уже успел успешно зарекомендовать себя как среди автолюбителей, так и автоблогеров.

Параметры кроссовера

Haval Jolion оснащен 1,5-литровым турбодвигателем и полноценным электромотором, которые суммарно развивают 190 лошадиных сил.

Jolion имеет специальную трансмиссию для гибридных автомобилей DHT. Это позволяет кроссоверу работать одновременно с двумя силовыми установками: двигателем внутреннего сгорания (ДВС) и электродвигателем. При движении на низких скоростях система автоматически переключается между электрическим или гибридным режимами для достижения максимально экономичного расхода топлива. К данному моменту это самая экономичная версия Jolion в линейке: всего 5 литров расхода бензина на 100 километров пути.

Кроссовер построен на новой платформе L.E.M.O.N, которая будет использоваться и в будущих моделях производителя. Платформа объединяет в себе такие показатели, как повышенная прочность и легкость, что положительно влияет на поведение и уровень безопасности авто. Модель получила 5 звезд на краш-тесте авторитетной программы безопасности автомобилей ANCAP.

Кредитные условия

Официальный дилер автомобиля в Азербайджане предлагает кроссовер на основе широких возможностей покупки в кредит. Минимальный первый взнос составляет 20% стоимости под 10% годовых. Максимальный срок оформления кредитного договора – 60 месяцев (5 лет).