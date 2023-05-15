В Крыму женщине запретили петь гимн Российской Федерации, хотя до этого один из посетителей заведения исполнил песню на армянском языке, сообщают российские СМИ.

Сотрудники одного из крымских заведений сказали, что «эта песня не соответствует контингенту заведения», поделилась подробностями посетительница. При этом, как проинформировала женщина, один из посетителей исполнил песню на армянском языке.

"Мы с компанией, сидя за столом, услышали, как парень пел армянскую песню, решили спеть гимн России, на что нам категорически отказали", - указала она.