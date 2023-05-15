В рамках сотрудничества между Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и соответствующими государственными учреждениями Катара с 15 мая в академии МЧС стартовали учебные курсы по управлению в чрезвычайных ситуациях для группы офицеров из Катара.

Как сообщили в пресс-службе министерства, в курсах, которые продлятся до 27 мая, принимают участие 10 офицеров из Катара.

Отметим, курсы организованы в соответствии с «Соглашением о сотрудничестве в области управления в чрезвычайных ситуациях между правительством Азербайджана и правительством Катара», подписанным 20 октября 2014 года в городе Доха.