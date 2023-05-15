В Нахчыванском Минсельхозе обнаружили крупные хищения

Счетная палата Азербайджана в ходе проверок, проведенных с 15 февраля по 18 марта текущего года в Министерстве сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики, выявила факты хищения миллионов манатов.

По результатам аудита, проведенного с 2021 по 2022 год, было выявлено, что из выделенных министерству за этот период 27 миллионов манатов 1,6 миллиона манатов были потрачены на содержание, а 25,4 миллиона манатов - на выплату субсидий.

Аудит выявил, что 57,2% средств, выделенных на предоставление субсидий, были расходованы необоснованно. Это привело к неправильной организации системы субсидий и создало высокие риски из-за отсутствия должного контроля в этой области на протяжении длительного времени.