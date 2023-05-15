Закрыт участок железной дороги Баку – Тбилиси – Карс временно
С 16 мая на неопределенный срок закрыт на реконструкцию грузинский участок железной дороги Баку – Тбилиси – Карс, сообщает портал «Новости-Грузия».
Грузинская сторона получила соответствующее уведомление от подрядчика, строящего участок железной дороги Марабда – Карцахи.
«Причиной приостановки движения поездов является ускорение генеральным подрядчиком темпов строительства на существующем участке и завершение проекта в сжатые сроки», – говорится в сообщении «Грузинских железных дорог».
Железная дорога Баку – Тбилиси - Карс – логистическая часть коридора, соединяющего Европу и Азию. Проект позволил объединить железнодорожные сети Азербайджана, Грузии и Турции в единый транспортный коридор. Эта железнодорожная ветка работает в тестовом режиме с 2017 года. Строительство грузинской части БТК финансировалось Азербайджаном, выделившим два льготных кредита на 775 миллионов долларов. Общая протяженность БТК составляет около 830 км.