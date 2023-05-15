Бывший декан университета предстанет перед судом
Завершилось следствие по уголовному делу бывшего декана Азербайджанского государственного аграрного университета профессора Фамиля Насибова.
Как сообщает haqqin.az, материалы по уголовному делу направлены в Гянджинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения. Дело будет рассматривать судья Микаил Мамедзаде. Подготовительное заседание суда назначено на 25 мая.
Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре в феврале этого года предъявило обвинение Фамилю Насибову в неоднократном получении взяток.
Решением суда в отношении декана была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с отстранением от занимаемой должности.
В частности, Фамиль Насибов обвиняется в том, что получал взятки в обмен на непосещение некоторыми студентами занятий, а также за удовлетворительные оценки на экзаменах.
Согласно информации, в ходе личного досмотра Насибова и при обыске в его служебном кабинете были обнаружены и изъяты вещественные доказательства.