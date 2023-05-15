Игры пройдут на астаринском бульваре и будут транслироваться на канале CBC Sport.

Наряду со сборной Азербайджана, в соревнованиях примут участие команды Германии, Китая, Польши, Египта, Чехии, Венгрии, Румынии, Украины, Австрии, а также китайский клуб «Юаньда» и бакинский «Нефтчи».

FİBA 3x3 Women`s Series будет состоять в этом году из 23 турниров. Астара примет второй этап. Первый состоялся в небезызвестном китайском городе Ухань. Игры, проходившие там 6-7 мая, завершились победой сборной Китая. 2-е место заняла Австралия, а 3-е – клуб «Юаньда».

Австралийки в Азербайджан не приедут, а вот китайские команды выступят на втором этапе и их вполне можно назвать одними из фаворитов предстоящих соревнований в Астаре.