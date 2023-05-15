В Гяндже судят мужеубийцу

Завершено судебное расследование по уголовному делу 29-летней Айсу Черкезли, жительницы Бардинского района, обвиняемой в убийстве супруга.

Как сообщает haqqin.az, материалы по уголовному делу направлены для рассмотрения в Гянджинский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в производстве судьи Абдуллы Мамедова. Подготовительное заседание суда назначено на 25 мая.

Отметим, что убийство произошло в июле прошлого года в Бардинском районе. Aйсу Черкезли нанесла несколько ножевых ранений своему супругу 28-летнему Нурлану Черкезли. Мужчина скончался от большой потери крови.

По предварительным данным, трагический инцидент произошел на почве ревности. Женщине предъявлено обвинение по статье 120.2.4 (умышленное убийство с особой жестокостью) УК Азербайджана. У пары остались трое несовершеннолетних детей.