В Азербайджане сертифицируют более 33 тысяч учителей

По предварительным данным, в систему Министерства науки и образования внесена информация о более 33 тысяч учителей для участия в процессе сертификации, сообщил сегодня на брифинге глава ведомства Эмин Амруллаев.

По словам министра, 5 290 учителей, на данный момент работающих в школах страны, старше 60 лет. Амруллаев отметил, что со следующей недели начинается прием электронных документов для участия в экзаменах по приему на работу учителей.

В этом году сдать экзамен одновременно смогут около 8 тысяч учителей. Они пройдут в 31 центре.

За последние 10 лет каждый четвертый учитель был принят на работу на конкурсной основе, остальные - по старой системе. В этом году будет объявлено около 10 тысяч вакансий.