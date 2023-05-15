Минздрав и Минэкологии подписали документ

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С целью повышения эффективности управления медицинскими отходами и обеспечения скоординированных действий в этой сфере в Министерстве здравоохранения состоялось мероприятие, организованное совместно с Министерством экологии и природных ресурсов. Выступивший на мероприятии министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что под руководством президента Ильхама Алиева осуществляются целенаправленные реформы по развитию и усовершенствованию механизмов управления системы здравоохранения страны.

«Применение инновационных методов клинических исследований в медицинских учреждениях, охрана здоровья населения, эффективное управление медицинскими отходами и детальный анализ санитарно-эпидемиологической ситуации в стране являются одними из приоритетных задач Министерства здравоохранения», - добавил министр. Теймур Мусаев отметил важность организации совместных тренингов с целью повышения знаний и навыков персонала медучреждений относительно правил, установленных в законодательстве по обращению с отходами медицинского происхождения. Также была подчеркнута важность организации качественной системы управления медицинскими отходами при проведении восстановительных и реконструкционных работ на освобожденных территориях. В свою очередь, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев подчеркнул, что президент Азербайджана Ильхам Алиев уделяет особое внимание экологической стабильности и охране окружающей среды в стране. М.Бабаев отметил, что министерством проведена необходимая работа в направлении совершенствования организации учетного процесса по обращению с медицинскими отходами. Предстоит проделать большой объем работ в этой сфере. Отрадно, что в последнее время среди населения наблюдается более ответственный подход к обращению медицинскими отходами во благо защиты окружающей среды. На мероприятии состоялись презентации на темы использования одноразовых расходных материалов и инструментов, безопасной обработки и утилизации медицинских отходов с целью охраны здоровья населения и предотвращения их негативного воздействия на окружающую среду и др.