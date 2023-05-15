Замглавы МИД Армении не стал отвечать на вопрос о Карабахе

Заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян уклонился от прямого ответа на вопрос о том, подразумевает ли признание Арменией территориальной целостности Азербайджана в 86 600 кв. км ее признанием нахождения Карабаха в составе Азербайджана.

«Не вынуждайте меня отвечать на этот вопрос», - заявил Сафарян в ответ на попытки журналистов получить комментарий.