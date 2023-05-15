На СЭС «Гарадаг» установили первую солнечную панель

В ходе визита представители компании «Масдар» сообщили, что в рамках проекта завершено строительство соответствующих дорог, выровнена территория для установки солнечных панелей и огорожены километры территории.

Было отмечено, что планируется установить более 500 тыс. солнечных панелей, обе стороны которых могут вырабатывать электроэнергию и каждая мощностью 545-550 Вт. В настоящее время панели постепенно привозятся на территорию, также проводятся испытания автоматизированных установок для очистки панелей.

Строительство подстанции 330/35 кВт продолжается, станция, которая будет оснащена одноосной системой слежения за солнцем, будет введена в эксплуатацию до конца текущего года.

Затем министр энергетики и генеральный директор компании приняли участие в процессе установки первой солнечной панели на станции и церемонии посадки деревьев.