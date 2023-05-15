Рустамян: Армения очутилась в положении, которое будет разрушительным для нас
Война между Россией и объединенным Западом «перекинулась на территорию Армении под влиянием действующей власти», заявил журналистам депутат от блока «Армения» Армен Рустамян.
«Один говорит: либо ты со мной... а другой заявляет: если ты не со мной, то мне с тобой нечего делать. Если ты против меня, не со мной, то значит против меня. Армения оказалась именно в таком положении, которое будет разрушительным для нас - это то, что мы сегодня видим», - заявил Рустамян.