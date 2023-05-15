В Нахчыванском аэропорту выявлены серьезные нарушения

Так, в нарушение президентского указа 50% от 59 615 манатов, то есть 29 807 манатов, не были перечислены в госбюджет за период сдачи в аренду государственного имущества.

ООО Aeroport Taksi тоже нарушило требования указа и не перечислило в госбюджет в период сдачи в аренду государственного имущества 50% арендной платы, составляющей 36 400 манатов, то есть 18 200 манатов.

В отчете палаты также указано, что налог, подлежащий уплате в госбюджет Нахчыванским международным аэропортом, был уплачен другому учреждению. Об этом стало известно после проверок, проведенных Счетной палатой в аэропорту. Таким образом, налог на добавленную стоимость в размере 116 300 манатов, подлежащий уплате в бюджет по импортным товарам, закупленным аэропортом в 2021-2022 годах, был перечислен не в госбюджет, а в Фонд развития и обороны Нахчыванской Автономной Республики.

Вместе с тем в период, охваченный проверкой при участии в закупках подрядчиков и поставщиков, аэропортом не соблюдались принципы защиты права на свободную конкуренцию, экономного использования государственных средств, прозрачности расходования государственных средств. Аэропорт заключил прямые договоры без применения метода госзакупок в 2021 году с 92 юридическими и физическими лицами, а в 2022 году - с 91 юридическим и физическим лицом, что составило 36% расходов аэропорта.