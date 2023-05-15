Министр Амруллаев: Чем длиннее срок обучения, тем лучше
«Давайте признаем, что сейчас дети меньше посещают школу. Например, посещая школу на выходных в течение 10 лет, я в общей сложности проучился на два года больше, чем нынешние дети». Об этом министр науки и образования Эмин Амруллаев заявил на брифинге.
По словам министра, чем длиннее учебный год, тем это полезнее для будущего детей: «В развитых странах каникулы наступают не летом, а зимой. У нас же летние каникулы длятся три месяца. Как сотрудник сферы образования заявляю, что чем длиннее срок обучения, тем оно лучше. Полагаю, было бы лучше, если бы занятия в школах начинались с 1 сентября, но это лишь желание».