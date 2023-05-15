Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 17:11

В Грузии все продолжают ломать голову, силясь понять, почему Путин все же решил снять визовый режим и восстановить авиасообщение. Не секрет, что разговоры об этом велись еще в первые месяцы войны, когда стал очевиден ряд особенностей отношения грузинской власти к войне в Украине. Описание этих особенностей важно, поскольку дает понимание сложившейся ситуации. Официальный Тбилиси ставит во главу угла своих отношений с Украиной, ставшей жертвой российской агрессии, не справедливость и солидарность, а собственные финансовые и властные интересы. Тбилиси умывает руки Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» пытается использовать международную изоляцию России для набивания своих карманов, проявляя в этом деле незаурядную хитрость и проворство, а именно принимает участие в параллельном импорте, правда, участие косвенное, оставляя за собой менее ответственную роль транзитера. Статистика демонстрирует незначительный рост грузинского экспорта в Россию, но при этом абсолютно взрывной – в Армению, Казахстан и даже… в Кыргызстан.

Воистину, чудны дела твои, Господи! И в самом деле, какой-такой продукт, произведенный в Грузии, может непостижимым образом вдруг стать невероятно популярным в Армении, Казахстане и даже в Кыргызстане? На самом деле даже непосвященным в тонкости теневой экономики понятно, что это и есть так называемый «параллельный импорт» - сначала товар поступает в Грузию, а затем идет в Армению и Центральную Азию. С этого момента Тбилиси, образно выражаясь, умывает руки: дескать, куда дальше пойдет этот продукт – не наше дело. Поскольку мы являемся страной-транзитером, а особенность данного статуса состоит в том, что транзитер не отвечает за содержимое груза, идущего по ее территории. Проверки транспорта со стороны пограничников или таможенников, конечно, возможны, но при наличии конкретного сигнала, связанного с нарушением закона. Если, скажем, спецслужбы получили сигнал, что сегодня утром через границу Грузии и России должна пройти фура с запрещенным товаром. Если же конкретного сигнала нет, автомобиль проходит границу страны-транзитера без проверки. Уплати транзитную пошлину и свободен. Как правило, в 90 процентах случаев параллельный импорт, связанный с Грузией, это подержанные автомобили, экспорт которых в 2022 году вырос с 500 миллионов до почти одного миллиарда долларов. При этом грузинские власти ведут себя достаточно осторожно и пока успешно балансируют на грани. В частности, ни со стороны ЕС, ни со стороны США до сих пор не было выдвинуто ни одного обвинения в адрес Грузии по поводу нарушения режима санкций против России. Обвинений в прессе в ходе дебатов в Европарламенте, в изданиях местной оппозиции – это сколько угодно. Однако официально США на разном уровне – от посольства в Тбилиси до Госдепартамента – неизменно подтверждают, что с территории Грузии в Россию идут исключительно товары, не подпадающие под действия санкций. Грузия также имеет большую выгоду от российской миграции и туризма, которые приносят стране солидную прибыль. Отсюда и отношение официального Тбилиси к России.

Конечно, в Грузии не хотят полноценной победы Москвы в Украине. Во-первых, потому, что Россия на гребне победной волны – весьма опасный сосед, который может потребовать от лидеров «Грузинской мечты» значительно больше, чем они могут дать. А, во-вторых, все финансовые выгоды Грузии - от параллельного импорта до миграционных потоков - напрямую связаны именно с международной изоляцией России. Если завтра все вернется на круги своя и Россия начнет потихоньку возвращаться к довоенному положению, все эти «грузинские выгоды» одномоментно растают как мороженое в духовке. Россия не может проиграть, но и не должна победить С другой стороны, полный провал и разгром России «Грузинскую мечту» тоже не устраивает: в мире, где Россия как политический фактор отсутствует, правящей в Грузии партии будет очень сложно сориентироваться и перейти на новые рельсы. Короче, поражение России – это новая реальность, а все новое и неизведанное опасно для власти и финансового положения «Грузинской мечты». Кроме того, для Тбилиси также опасно и излишне усиление Киева, который из-за Михаила Саакашвили находится в состоянии острой конфронтации с грузинским руководством. Соответственно, грузинский приоритет в российско-украинской войне выглядит так: Украина должна победить, но так, чтобы Россия не распалась, сохранила стабильность и, главное, по-прежнему оставалась мировым изгоем. Идеальный вариант - заморозка конфликта как следствие успешного, но не избыточного контрнаступления Украины.

Впрочем, все вышесказанное никак не связано с визами и самолетами: туристов из России в Грузии и так не просто много, а учитывая политические риски, даже больше, чем хотелось бы. Россияне ездят в Грузию без виз еще с 2008 года, а параллельный импорт – это на 90 процентов грузовики, никак не связанные ни с авиасообщением, ни с визами. Таким образом, у России нет прямого интереса отменять ограничения. Что же касается Грузии, то кремлевские послабления, безусловно, дадут ей определенные выгоды. Которые, впрочем, ничтожны по сравнению с масштабами вывода в Грузию российского капитала и доходами от параллельного импорта. Очевидно, что речь идет о политическом решении Путина, которое преследует куда более существенные цели, нежели поощрение параллельного импорта и заодно «Грузинской мечты» за примерное поведение. Как известно, уже больше года в России, причем на очень высоком уровне, включая главу МИД Сергея Лаврова, говорили о возможности снятия визового режима и возобновления авиасообщения, но с определенным намеком: дескать, попросите нас об этом, хорошенько поплачьте, а мы сделаем вид, будто раздумываем, однако в итоге сделаем вам с барского плеча долгожданный презент. Словом, Грузия должна была попросить, а Россия – оказать услугу. Таковы правила этой игры, по условиям которой великая империя не может сама без мольб и челобитий пойти навстречу не пойми кому. Надо сказать, что и грузинские власти, в свою очередь, не спешили бросаться в ноги Кремлю, поскольку понимали - все, что они могут поиметь от России, они уже имеют. А вот будут ли граждане Грузии ездить в Россию без виз и насколько короче для россиян станет полет из Москвы в Тбилиси, так кого это волнует? Тем не менее решение было принято в одностороннем порядке. Великому самодержцу всея Руси пришлось-таки пойти навстречу не пойми кому. Следовательно, ему это было нужно. Но для чего? Что от Грузии потребуют взамен?

Где проходит граница между Грузией и Абхазией? Похоже, первые контуры невысказанного желания отрезанной от Запада России уже начинают проявляться. «Следует организовать железнодорожный транзит в рамках маршрута «Шелкового пути», — заявил на днях глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. – То есть Китай, иранский порт Бендер-Аббас, Астара – Иран, Астара и Габала в Азербайджане, Марнеули в Грузии и через территорию Абхазии - в Россию. Это, среди прочего, позволит заключать долгосрочные контракты на поставки газа и нефти по стабильным и предсказуемым ценам». Что ж, постепенно ситуация начинает проясняться. Да, на данном этапе на уровне Торгово-промышленной палаты. Но это пока. А завтра грузинской стороне выставят счет. Дескать, границы вам открыли? Визы отменили? Ну, так извольте расплатиться! До недавнего времени основной стороной, заинтересованной в открытии железнодорожного сообщения между Россией и Грузией через Абхазию, по вполне понятным причинам была Армения. Что касается России, то поскольку для нее этот маршрут не представлялся особо значимым, особой активности она не проявляла. Но сейчас это уже совсем другое дело: в условиях международной изоляции каждый маршрут, в особенности иранский, становится на вес золота. Теперь это уже не только интерес Армении, для которой абхазский транзит может стать палочкой-выручалочкой. И хотя на данный момент официальные власти России этот вопрос не ставят, нет сомнений, что в итоге это произойдет.