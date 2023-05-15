Амруллаев рассказал об уволенных директорах школ и детсадов

В Азербайджане с начала текущего года за допущенные в работе недостатки уволены директора 22 школ, заявил на брифинге министр науки и образования Эмин Амруллаев.

По словам министра, за недочеты в работе также уволены 19 заведующих детскими садами.

Амруллаев также добавил, что на данный момент в стране вакантны должности директоров 148 школ, число учеников в которых превышает 500. Он отметил, что на эти вакансии претендует свыше 1000 кандидатов.