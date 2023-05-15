В Москве предупредили страны Центральной Азии

По словам замминистра, позиции Москвы и центральноазиатских государств в том, что односторонние санкции неприемлемы и нелегитимны, совпадают. «Несмотря на это, ряд стран «не хотят брать на себя соответствующие риски, дают понять о готовности следовать западным ограничительным мерам», - сказал Галузин на Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

Галузин заявил, что российская сторона не диктует другим государствам, каким внешним и внутриполитическим курсом им следовать, «когда это не идет вразрез с взаимными обязательствами, в том числе по ОДКБ, ЕАЭС и СНГ».

Он выразил уверенность, что страны Центральной Азии это понимают и осознают, что «искусственное разрушение связей с Россией способно обернуться более тяжелым ущербом, чем издержки от пресловутых вторичных санкций».

В число стран этого региона входят Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан. После введения санкций против России, запретивших поставки сотен товаров, центральноазиатские государства стали источниками параллельного импорта для Москвы. К концу 2022 года в Россию по серым схемам было ввезено товаров на сумму более чем 20 млрд долларов. Также во время транзита из стран ЕС в Армению, Казахстан и Кыргызстан на российской территории «потерялось» товаров на общую сумму 1 млрд долларов. В связи с этим ЕС в рамках одиннадцатого пакета санкций обсуждает полный запрет на экспорт в Россию, а также рассматривают возможность запретить поставки товаров в те государства, которые затем пересылают их в Россию. Сначала такие страны будут получать предупреждения о том, что они находятся под подозрением в связи с реэкспортом санкционных товаров. Если же они продолжат нарушать ограничения, к ним будут применены меры экспортного контроля.