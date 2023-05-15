Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, на встрече было высоко оценено участие Дуарте Пачеко в специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с президентом Межпарламентского союза (МС) Дуарте Пачеко, который находится с визитом в Азербайджане.

Была высоко оценена роль МПС в развитии межпарламентских связей и глобальной парламентской дипломатии, отмечено, что Азербайджан придает большое значение расширению сотрудничества с этой организацией.

На встрече также была обсуждена эффективная деятельность Азербайджана как члена Межпарламентского союза, а также перспективы развития двусторонних связей.