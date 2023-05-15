Бакинский суд освободил обвиняемого в незаконном обороте наркотиков

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Салеха Алиева, обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств в крупном размере.

Как сообщает haqqın.az, на заседании под председательством судьи Самира Алиева был зачитан приговор. Согласно вердикту суда, вина Салеха Алиева в совершении данного уголовного преступления не была доказана. Он был освобожден в зале суда.

Салех Алиев был задержан в ходе операции, проведенной сотрудниками полиции. Ему предъявили обвинение по статье 234.1-1 (незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров) УК Азербайджана.