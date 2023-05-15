Пригожин намерен сотрудничать с украинской разведкой

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что передаст через главу украинской военной разведки Кирилла Буданова тело погибшего в боях за Бахмут американского добровольца Николаса Дуйэна Меймера, который воевал в рядах ВСУ. Об этом сообщает его пресс-служба.

"Я передам тело американца, сделаю специально для издания The Washington Post. Они откликнулись на мою просьбу, я сегодня в личку получил все имена, пароли, явки. Сейчас будем работать с заказчиками. А передавать конечно же буду, с трех раз догадайтесь, через кого. Кто не догадался, подсказка: через ГУР, через Кирилла Буданова", - заявил Пригожин.