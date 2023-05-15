Синоптики предупреждают...

Завтра со второй половины дня в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются порывы северо-западного ветра до 15-20 м/с, в некоторых частях полуострова возможны дожди, сообщила Национальная служба гидрометеорологии.

В некоторых районах Азербайджана с полудня 17 мая до утра 18-го временами прогнозируются дожди, в горах и предгорье - ливни, возможны грозы, град, а в высокогорье - снег, местами порывы западного ветра могут достигать 18-23 м/с.

Также отмечается, что в реках может подняться уровень воды.