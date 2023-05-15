Только сегодня ночью скидки в Kontakt до 60%
Сегодня вечером с 21:00 до 6:00 на сайте kontakt.az - интернет-магазине сети «Kontakt» будет проходить акция «Онлайн-базар». Всю ночь вы сможете приобретать любые из желаемых товаров со скидкой до 60%.
Многочисленные скидочные предложения сегодняшней ночи:
- При покупке наличными вы сможете приобрести смарт-телевизор Toshiba с диагональю экрана 109 см всего за 549 манатов вместо 1050;
- Паровой утюг Hoffmann всего за 16 манатов вместо 60;
- Bluetooth-наушники Blackview со временем непрерывной работы до 30 часов всего за 35 манатов вместо 70;
- Кондиционер Hoffmann площадью охвата в 30 кв.м всего за 499 манатов вместо 720.
Рекомендуется заранее выбрать желаемый продукт и заказать его онлайн, как только начнется кампания сегодня в 21:00.
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