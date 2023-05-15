Минобороны Украины об успехах под Бахмутом

В течение нескольких дней Силы обороны Украины освободили от российских войск на севере и юге пригорода Бахмута (город в Донецкой области Украины) около 20 квадратных километров, сообщила замминистра обороны страны Анна Маляр.

Маляр подчеркнула, что информацию о ходе боевых действий следует рассматривать в комплексе всех мер оборонительной операции и не вырывать из контекста событий.

"К примеру, в течение нескольких дней ВСУ освободили от российских войск на севере и юге пригорода Бахмута около 20 квадратных километров. В то же время, россияне несколько продвигаются в самом Бахмуте, полностью уничтожая город артиллерией. Кроме того, российская армия подтягивает подразделения профессиональных десантников. Продолжаются тяжелые бои с разным результатом", - заявила замминистра.