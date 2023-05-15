В нем примут участие спортсменки из 38 стран. Во взрослых индивидуальных соревнованиях Азербайджан представят Зохра Агамирова и Илона Зейналова. В групповых упражнениях выступят Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Перед стартом соревнований девушки поделились своими ожиданиями. По их словам, они начали подготовку к домашнему Евро еще в октябре прошлого года. Перед чемпионатом континента успешно выступили в ряде соревнований и полностью готовы к стартующему завтра соревнованию.

Гимнастки также отметили, что им очень понравилась идея представить их в роли звезд в рамках проекта Shine like a star («Сияй как звезда»).