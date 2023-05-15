Глава украинской разведки похвалил Пригожина
ЧВК "Вагнер" показала свою максимальную эффективность, в отличие от российской армии. Об этом заявил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.
"Самое страшное, что то, что говорит Пригожин, в большинстве - это правда. Есть какие-то вещи, которые даже не могу сказать, что они ложные, они просто двояко воспринимаются. Можно их двояко видеть. Но 80% из того, что он говорит, это вообще чистая правда. Абсолютно чистая. Есть тоже неудобные, скажем так, моменты", - сказал он.