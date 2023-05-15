Кто стоит за Самвелом Бабаяном, требующим власти в Ханкенди главная тема
В Ханкенди произошло довольно странное событие: называющий себя «генералом» Самвел Бабаян, один из полевых командиров армянских сепаратистов времен Первой Карабахской войны и выпускник Военной академии имени Фрунзе российского Генштаба, собрал в дождливую и холодную погоду группу своих сторонников и выдвинул ультиматум лидеру сепаратистов Араику Арутюняну, потребовав назначить его на пост «государственного министра с широкими полномочиями». Характерно, что мотивация требования была по-военному безапелляционной – дескать, только Бабаян «может вывести Карабах из нынешнего бедственного положения».
Отметим, что Бабаян уже давно готовился к этому демаршу, рассчитывая собрать на центральной площади Ханкенди толпы сторонников. Но надежды эти не оправдались, и послушать «спасителя» собралось лишь несколько сотен армян.
Это, однако, не помешало Бабаяну пригрозить лидеру сепаратистов, что, если выдвинутые требования не будут выполнены, то он со своими людьми заблокирует все входы и выходы из «здания правительства».
Сам ультиматум Бабаян в письменной форме передал Араику Арутюняну.
«Даем вам два часа времени, - написал «генерал» в ультиматуме. - От ответа зависят наши дальнейшие шаги. Если он окажется негативным, мы определимся с дальнейшими шагами».
По-видимому, угроза подействовала, поскольку Арутюнян ультиматум принял и заявил, что готов начать переговоры с представителями Бабаяна и обсудить его «программу спасения Карабаха».
На что Бабаян со сторонники дали Араику Арутюняну на переговоры десять дней.
Так, что за «программу спасения» представил Бабаян? Как пояснил сам «генерал», в нее входят такие пункты, как создание в Карабахе «профессиональной армии», «решение демографической проблемы» (то есть, прироста населения), а также «экономические реформы и решение социальных вопросов».
Здесь уместно напомнить, что до Бабаяна к борьбе за «спасение Карабаха» активно подключился Рубен Варданян, российский олигарх-миллиардер армянского происхождения. Чем закончилась его «миссия», известно: по требованию Баку Варданян был вынужден освободить кресло «госминистра», которое занимал всего несколько месяцев, так и не решив ни один из пунктов своей широко разрекламированной программы «возрождения Карабаха».
Но вернемся к очередному карабахскому «спасителю». Хотелось бы понять, за счет чего и как в условиях, когда единственная дорога, соединяющая Ханкенди и Армению, находится под полным контролем Азербайджана, Самвел Бабаян будет, к примеру, создавать свою «профессиональную армию»? Как он намерен добиваться резкого демографического роста среди 30-40-тысячного армянского населения и какими средствами будет «обеспечивать экономическое развитие»?
И хотя детали «программы» Самвела для широкой общественности пока закрыты, она настолько утопична, что вызывает сомнение даже в стане сторонников выпускника российской военной академии Генштаба. Учитывая уровень «достижений» армян за 30 лет оккупации, прожектерство Бабаяна, никто, разумеется, всерьез не воспринял.
Тем не менее, Бабаян упорно стремится захватить «власть» в Ханкенди и, похоже, близок к достижению своей цели. В частности, ереванская газета «Грапарак», ссылаясь на свои источники в Ханкенди, считает, что после десяти дней, отведенных на переговоры, Араик Арутюнян назначит Самвела Бабаяна «государственным министром». Газета называет назначение Бабаяна на эту «должность» частью плана премьер-министра Никола Пашиняна «раз и навсегда отдать Карабах Азербайджану». И в деталях раскрывает «страшный план» Бабаяна.
«Уже обсуждаются различные сценарии, по которым сначала, «по требованию госминистра Самвела Бабаяна», азербайджанцы откроют пропускной пункт, что повысит авторитет генерала, - пишет «Грапарак». – А после того, как многие решат покинуть Карабах, Бабаян потребует ухода российских миротворцев, поскольку они не обеспечивают безопасность соотечественников. Затем Самвел Бабаян предоставит азербайджанским компаниям разрешение на эксплуатацию карабахских месторождений, аргументируя тем, что деньги во всех случаях будут поступать в «бюджет Карабаха». И азербайджанцы начнут жить в Карабахе на правах хозяев, и эта территория будет окончательно деарменизирована. Но осведомленный источник сообщил, что назначение Самвела Бабаяна «государственным министром» исключается. По крайне мере пока в кресле «президента» сидит Араик Арутюнян».
Следует отметить, что слухи о том, что Бабаян является «человеком Пашиняна», далеко не новы. Хотя сам «генерал» опроверг их несколько недель назад, заявив в интервью армянским СМИ, что находится на совершенно противоположных позициях с Пашиняном, и что будь он его человеком, то не стал бы создавать в Карабахе «профессиональную армию».
Сегодня занимать какое-то «положение» в загнанном в угол сепаратистском режиме Карабаха – дело малопривлекательное и абсолютно бесперспективное. И это понимают все. Почему же тогда Бабаян думает не о путях бегства из Ханкенди, а во всеуслышание заявляет о своих претензиях на кресло «госминистра»? Какие силы стоят за этим стремлением к публичности, когда впору думать о личной безопасности? Эти вопросы остаются открытыми, хотя некоторую ясность вносит история отношений Самвела Бабаяна с Россией, которые были достаточно противоречивыми как во время Первой Карабахской войны, так и в последующий период. В то время ходили слухи, что Бабаян был близок к ГРУ, хотя и была информация, что отношения эти испортились в начале 2000-х, когда Бабаян вернулся после нескольких лет сомнительного бизнеса в Россию и начал активно выступать против правления Сержа Саргсяна. Утверждалось даже, что российские власти запретили Бабаяну въезд в страну.
Информации о том, удалось ли «генералу» наладить за последние годы отношения с российскими кругами, в открытом доступе нет.