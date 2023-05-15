Фархад Мамедов, автор haqqin.az 18:27

В Ханкенди произошло довольно странное событие: называющий себя «генералом» Самвел Бабаян, один из полевых командиров армянских сепаратистов времен Первой Карабахской войны и выпускник Военной академии имени Фрунзе российского Генштаба, собрал в дождливую и холодную погоду группу своих сторонников и выдвинул ультиматум лидеру сепаратистов Араику Арутюняну, потребовав назначить его на пост «государственного министра с широкими полномочиями». Характерно, что мотивация требования была по-военному безапелляционной – дескать, только Бабаян «может вывести Карабах из нынешнего бедственного положения». Отметим, что Бабаян уже давно готовился к этому демаршу, рассчитывая собрать на центральной площади Ханкенди толпы сторонников. Но надежды эти не оправдались, и послушать «спасителя» собралось лишь несколько сотен армян.

Это, однако, не помешало Бабаяну пригрозить лидеру сепаратистов, что, если выдвинутые требования не будут выполнены, то он со своими людьми заблокирует все входы и выходы из «здания правительства». Сам ультиматум Бабаян в письменной форме передал Араику Арутюняну. «Даем вам два часа времени, - написал «генерал» в ультиматуме. - От ответа зависят наши дальнейшие шаги. Если он окажется негативным, мы определимся с дальнейшими шагами». По-видимому, угроза подействовала, поскольку Арутюнян ультиматум принял и заявил, что готов начать переговоры с представителями Бабаяна и обсудить его «программу спасения Карабаха». На что Бабаян со сторонники дали Араику Арутюняну на переговоры десять дней. Так, что за «программу спасения» представил Бабаян? Как пояснил сам «генерал», в нее входят такие пункты, как создание в Карабахе «профессиональной армии», «решение демографической проблемы» (то есть, прироста населения), а также «экономические реформы и решение социальных вопросов».

Здесь уместно напомнить, что до Бабаяна к борьбе за «спасение Карабаха» активно подключился Рубен Варданян, российский олигарх-миллиардер армянского происхождения. Чем закончилась его «миссия», известно: по требованию Баку Варданян был вынужден освободить кресло «госминистра», которое занимал всего несколько месяцев, так и не решив ни один из пунктов своей широко разрекламированной программы «возрождения Карабаха». Но вернемся к очередному карабахскому «спасителю». Хотелось бы понять, за счет чего и как в условиях, когда единственная дорога, соединяющая Ханкенди и Армению, находится под полным контролем Азербайджана, Самвел Бабаян будет, к примеру, создавать свою «профессиональную армию»? Как он намерен добиваться резкого демографического роста среди 30-40-тысячного армянского населения и какими средствами будет «обеспечивать экономическое развитие»? И хотя детали «программы» Самвела для широкой общественности пока закрыты, она настолько утопична, что вызывает сомнение даже в стане сторонников выпускника российской военной академии Генштаба. Учитывая уровень «достижений» армян за 30 лет оккупации, прожектерство Бабаяна, никто, разумеется, всерьез не воспринял. Тем не менее, Бабаян упорно стремится захватить «власть» в Ханкенди и, похоже, близок к достижению своей цели. В частности, ереванская газета «Грапарак», ссылаясь на свои источники в Ханкенди, считает, что после десяти дней, отведенных на переговоры, Араик Арутюнян назначит Самвела Бабаяна «государственным министром». Газета называет назначение Бабаяна на эту «должность» частью плана премьер-министра Никола Пашиняна «раз и навсегда отдать Карабах Азербайджану». И в деталях раскрывает «страшный план» Бабаяна.