В чемпионате мира по тхэквондо в Баку примут участие 145 стран

Около 1000 спортсменов из 145 стран официально зарегистрировались на чемпионат мира по тхэквондо, который пройдет в Баку с 29 мая по 4 июня.

На чемпионат, приуроченный к 50-летию Всемирной федерации тхэквондо, в Азербайджан приедут около 2000 гостей. Сильнейшие тхэквондисты мира будут бороться в 16 весовых категориях. Победитель чемпионата добавит в свой актив 140 рейтинговых очков.