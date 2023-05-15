В чемпионате мира по тхэквондо в Баку примут участие 145 стран
Около 1000 спортсменов из 145 стран официально зарегистрировались на чемпионат мира по тхэквондо, который пройдет в Баку с 29 мая по 4 июня.
На чемпионат, приуроченный к 50-летию Всемирной федерации тхэквондо, в Азербайджан приедут около 2000 гостей. Сильнейшие тхэквондисты мира будут бороться в 16 весовых категориях. Победитель чемпионата добавит в свой актив 140 рейтинговых очков.
Что касается подготовки, то под руководством президента Федерации тхэквондо Азербайджана Кямаледдина Гейдарова состоялось второе заседание Организационного комитета. На мероприятии был обсужден план работы, была предоставлена информация об изменениях и мероприятиях, которые будут организованы в рамках чемпионата.