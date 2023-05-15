В Китае призвали убрать знаки поддержки Украины

Китайское Министерство иностранных дел обратилось к иностранным посольствам и международным организациям с просьбой не использовать внешние стены своих зданий для «политической пропаганды», вероятно, имея в виду символику в поддержку Украины, сообщает Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

Сообщается, что многие посольства в Пекине разместили изображение украинского флага и надписи на китайском и английском языках в поддержку Украины. В частности, подобная символика размещена на зданиях посольств Германии, Польши и Канады.

В уведомлении МИД Китая, как сообщает Kyodo, содержится призыв не использовать стены зданий дипломатических представительств и международных организаций в столице КНР для пропаганды и «избегать провоцирования конфликтов между государствами».

Как пишет издание, этот шаг вызвал негативную реакцию дипломатов из Европы и других стран, и ни одно из посольств не убрало вывески с изображением украинского флага.