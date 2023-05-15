Бакинский суд освободил обвиняемых в обороте наркотиков

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Асафа Самедзаде, Аслана Фараджева и Махмуда Назарова, обвиняемых в незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

Как сообщает haqqın.az, на заседании под председательством судьи Самира Алиева был зачитан приговор. Согласно вердикту суда, вина обвиняемых в совершении преступных деяний не была доказана, они были оправданы. Мера пресечения в отношении них была отменена, и они были отпущены из зала суда.

Отметим, что Асаф Самедзаде, Аслан Фараджев и Махмуд Назаров были задержаны в августе 2021 года в результате операций, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками МВД. В ходе обыска у них было обнаружено большое количество героина и метамфетамина.