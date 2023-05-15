Экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев прогнозирует тяжелый и длительный экономический кризис России.

По его словам, Россия стоит на пороге тяжелейшего финансового и экономического кризисов, а власти РФ не предпринимают необходимых шагов, чтобы предотвратить катастрофу.



Нечаев отметил, что среди причин грядущего кризиса первый министр современной России назвал превышение годового плана дефицита федерального бюджета по итогам первых четырех месяцев 2023 года. Резервов для финансирования дефицита хватит на год, однако затем придется прибегать к займам. Также страна столкнулась с массовой эмиграцией, оттоком капитала за границу и падением нефтегазовых доходов.

"Не то плохо, что мы в ж***, а что мы решили в ней обустраиваться", - сказал он.