Володин о Байдене: «Просто больной человек»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя свое отношение к президенту США Джо Байдене, назвал его просто «больным человеком».

Володин также считает, что президентов Франции, Украины и США Эммануэля Макрона, Владимира Зеленского и Джо Байдена, а также канцлера Германии Олафа Шольца не будет «в будущем прекрасном мире».

По его мнению, их «политический век» продлится недолго.

«Их не будет в будущем прекрасном мире, потому что они сделали все для того, чтобы ввергнуть мир в войну, а Украину сделать полигоном», — заявил Володин.