Украина начала применять против России дальнобойные ракеты CNN
Украина уже начала применять переданные Великобританией ракеты большой дальности Storm Shadow для поражения военных целей РФ, сообщает CNN со ссылкой на правительственные источники.
Отметим, что Storm Shadow — это крылатая ракета большой дальности, совместно разработанная Великобританией и Францией, которая обычно запускается с воздуха. Дальность стрельбы составляет более 250 км.
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