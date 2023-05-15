США предупредили шейха Эмиратов

США предупредили президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна, что тесное сотрудничество с Россией и Китаем в военной и разведывательной сферах ставит под угрозу отношения с США.

Как пишет газета The Wall Street Journal, высокопоставленный чиновник из администрации президента США Джо Байдена заявил, что президент ОАЭ в последнее время наладил отношения с Москвой и Пекином, и это негативно сказалось на отношениях страны с Вашингтоном.

«Официальные лица США предупредили его, что слишком тесное сотрудничество с этими странами по военным вопросам и вопросам разведки поставит под угрозу отношения с Америкой», — пишет американское издание.